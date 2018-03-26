ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı. Bu kararın ardından Fransa ve Almanya dahil 14 AB ülkesi de İngiltere'ye destek için Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki 60 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini ve Seattle'daki Rus Büyükelçiliği'nin kapatılacağını açıkladı.

Konsolosluğun kapatılma gerekçesi olarak da, ABD Donanma Üssü'nün bölgeye yakınlığı gösterildi. ABD'nin yanı sıra 14 Avrupa Birliği ülkesi ve Ukrayna da benzer bir adım attı.

"CASUSLUK YAPIYORLAR" DENİLDİ

60 diplomattan 12'sinin Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilciliği'nde çalışma kisvesi altında casusluk yaptıkları öne sürüldü.

Rus diplomatların ülkeden ayrılmaları için bir haftaları olduğu belirtildi.

14 AB ÜLKESİ HAREKETE GEÇTİ

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne üye 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

"HAMLELER AGRESİFLEŞTİ"

İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenen Rus eski ajan Sergey Skripal'i hatırlatan ABD'li yetkililer, Rusya'nın istihbarat hamlelerinin artarak agresifleştiğini vurguladı.

ALMANYA 4 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETTİĞİNİ DUYURDU

Fransa ve Almanya da İngiltere'ye destek için 8 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Almanya, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi nedeniyle 4 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salisbury'deki zehirleme olayının aydınlatılmasına ilişkin Rusya'nın hala katkı sağlamaması yüzünden Almanya'nın bugün 4 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Böylelikle İngiltere ile dayanışma içinde oldukları sinyali gönderdiklerini belirten Maas, bu kararın kolay verilmediğini kaydetti.

Rus Ajanı Sergey Skripal

SINIR DIŞI KARARLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Bu kararlarının açıklanmasından hemen sonra Polonya, Ukrayna Çekya, Letonya, Estonya ve Hollanda da belirli sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi.

HANGİ ÜLKE KAÇ DİPLOMAT GÖNDERİYOR?

ABD 60Ukrayna 13Çekya 3Litvanya 3Polonya 4Fransa 4Danimarka 2Hollanda 2İtalya 2Letonya 1Estonya 1Almanya 4

RUSYA'DAN İLK TEPKİ: ABD YERLE BİR ETTİ

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD ve 14 Avrupa ülkesinin adımlarının ardından açıklama yaptı. Antonov, ABD'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, "ABD sadece güçten anlar" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere hükümeti Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından, İngiltere'deki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Bunun üzerine Rusya, misilleme yaparak 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

AB de bu kriz kapsamında Moskova'daki diplomatik temsilcisini istişareler için geri çağırdı. Karar geçen hafta Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde alındı.

Liderler, İngiltere'deki sinir gazı saldırısının ardında "büyük olasılıkla Rusya bulunduğunu ve elle tutulur başka bir açıklama olmadığı" konusunda görüş birliğine vardı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Ortak güvenliğimize karşı bu ciddi meydan okuma karşısında Birleşik Krallık ile koşulsuz dayanışma içindeyiz" denildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Salisbury kentinde yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili olarak "Bu, Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırganlığının bir örneği" demişti.

Theresa May, saldırıda Noviçok türü bir kimyasal kullanıldığı ve bu gazı Rusya'nın son 10 yılda ürettiğinin bilindiğine yönelik kanıtları AB liderlerine sundu.

MOSKOVA SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Rusya ise Skripal ve kızına karşı saldırı ile ilgisi olmadığını vurguluyor.

4 Mart'taki saldırının ardından hastaneye kadlırılan Skripal ve kızı Yulia'nın durumu kritik.

Rusya'nın İngiltere büyükelçisi Alexander Yakovenko, İngiltere'nin Rusya'yı "kanıt olmaksızın suçladığını ve ülkesinin bunu kabul etmeyeceğini" söyledi.

Olayı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) uzmanlardan oluşan bir heyet inceleyecek.

İngiltere tarafından kullanılan sinir gazını bağımsız bir gözle inceleyip tespit etmesi amacıyla davet edilen heyet İngiltere'ye geldi.

Gazın laboratuvar incelemesinin sonuç vermesinin en az 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada