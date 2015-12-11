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RUSYA'YA KARŞILIK VERMİYORSAK KORKUMUZDAN DEĞİL


RUSYA'YA KARŞILIK VERMİYORSAK KORKUMUZDAN DEĞİL
Tarih : 11 Aralık 2015, 13:30
Puan Ver : Rusya'ya Karşılık Vermiyorsak Korkumuzdan Değil(8/10)9


NTV'de soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Rusya, uçağın düşürülmesinden sonra her fırsatı değerlendirmek istiyor. Bizim de sabrımız sınırsız değildir." diye konuştu



Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:



Suriye'deki Kürtler bile, 'YPG'ye bizi teslim etmeyin. Bunlar kendi ideolojilerini bize dayatıyor. Ateist bir Kürt toplumu, nesli yetiştirmek istiyorlar fakat yine de kendilerinden olmayanlara zulüm ediyorlar' diyor"



"Bağdat yönetiminin endişelerini gidermemiz lazım. Sayın milli savunma bakanımız onların bakanıyla görüştü. Ben dışişleri bakanı Caferi ile 1,5 saat görüştüm. Sayın başbakanımız İbadi'ye bir mektup yazdı. Hepimizin vurguladığı şey, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini en çok savunan ve saygı duyan ülke Türkiye'dir"



"Bunlar (Musul ulusal muhafızları) DAEŞ'i Irak'ta yok etmek için eğitiliyor. Şuanda Suriye'de koalisyonla birlikte mücadele ediyoruz. Türkiye Irak'taki operasyonlara da katılmak istiyor çünkü terör örgütünün her iki ülkeden de temizlenmesi gerekiyor"



"Her boyutuyla değerlendirdikten sonra (Musul'da Türk askerinin sayısını) azaltmaya ya da artırmaya karar vereceğiz. Oradaki tehdit tamamen ortadan kalkmadan belki de artırma ihtiyacı duyacağız"








Etiketler: Rusya  Ya  Karşılık  Vermiyorsak  Korkumuzdan  Değil    haber

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