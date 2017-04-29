

Rusya'ya ihracat bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,9 artışla 500 milyon dolara yaklaştı. İhracatta tutar olarak en çok artış "meyveler", "kazan ve makineler" ile "motorlu kara taşıtları" fasıllarında gerçekleşti.







Rusya'ya ihracat Ocak-Mart 2013 döneminde 1,7 milyar dolarken, 2014 yılının aynı döneminde 1,4 milyar dolara geriledi. 2015'in ilk çeyreğinde söz konusu tutar 912 milyon dolara, geçen yılın aynı döneminde ise 353 milyon dolara kadar düştü. Bu yılın ocak-mart döneminde ise geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 40,9 artarak 498,1 milyon dolar oldu.







kaynak:sabah