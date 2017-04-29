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rusya'ya ihracat yüzde 41 arttı

RUSYA'YA İHRACAT YÜZDE 41 ARTTI

Rusya'ya ihracat bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,9 artışla 500 milyon dolara yaklaştı.

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:46
Puan Ver : Rusya'ya İhracat Yüzde 41 Arttı(8/10)7


Rusya'ya ihracat bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 40,9 artışla 500 milyon dolara yaklaştı. İhracatta tutar  olarak en çok artış "meyveler", "kazan ve makineler" ile "motorlu kara taşıtları"  fasıllarında gerçekleşti.



Rusya'ya ihracat Ocak-Mart 2013 döneminde 1,7 milyar dolarken, 2014  yılının aynı döneminde 1,4 milyar dolara geriledi. 2015'in ilk çeyreğinde söz  konusu tutar 912 milyon dolara, geçen yılın aynı döneminde ise 353 milyon dolara  kadar düştü. Bu yılın ocak-mart döneminde ise geçen yılın ocak-mart dönemine göre  yüzde 40,9 artarak 498,1 milyon dolar oldu.



 



kaynak:sabah








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