RUSYA'YA BÜYÜK ŞOK! 11 SPORCUYA ÖMÜR BOYU MEN
Uluslararası Olimpiyat Komitesi , 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 11 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesiden 11 Rus sporcuya ömür boyu men.
DOPİNG YAPTIKLARI GEREKÇESİYLE MEN EDİLDİLER
IOC'den yapılan açıklamaya göre, kızakta mücadele eden Tatyana Ivanova ve Albert Demchenko, sürat pateninde Ivan Skobrev ve Artyom Kuznetsov, kuzey disiplininde Nikita Kryukov, Alexander Bessmertnykh ve Natalia Matveeva, bobsled kategorisinde Liudmila Udobkina ve Maxim Belugin, buz hokeyinde de Tatiana Burina ve Anna Shchukina, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi.
İNCELENEN SPORCU SAYISI 46'YA ÇIKTI
Ceza alan sporculardan Tatyana Ivanova ve Albert Demchenko, Soçi 2014'te gümüş madalya kazanmıştı.
IOC, doping numuneleri yeniden incelenen sporcu sayısının 46'ya çıktığını kaydetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar