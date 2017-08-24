RUSYA'NIN SUDAN BÜYÜKELÇİSİ RESMİ KONUTUNDA ÖLÜ BULUNDU
Ria Novosti'nin haberine göre, Rusya Federasyonu'nun Sudan Büyükelçisi Mirgayas M. Shirinskiy, Sudan'daki resmi konutunda ölü bulundu.
RUSYA HABERİ DOĞRULADI
Shirinskiy, Sudan'dan önce Mısır, Yemen, Suudi Arabistan ve Ruanda'da da görev yapmıştı.
Rus diplomatın ölüm haberi, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı.
RUSYA SON 8 AYDA DİPLOMAT ÖLÜMLERİYLE SARSILDI
Geçtiğimiz Aralık ayında sadece bir hafta içinde Rusya 3 diplomatını kaybetmişti. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırıda bir FETÖ militanı tarafından öldürülmüş, ardından Dışişleri'nde çalışan diplomat Petri Polşikov'un evinde ölü bulunmuştu. Bir hafta sonra da NATO Baş Denetçisi Rus Yves Chandelon Belçika'nın Andenne kentinde arabasında başından vurulmuştu.
Bundan bir ay sonra, Rusya'nın Atina Konsolosu Andrei Malanin evinde ölü bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar