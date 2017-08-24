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RUSYA'NIN SUDAN BÜYÜKELÇİSİ RESMİ KONUTUNDA ÖLÜ BULUNDU


Rusya'nın Sudan Büyükelçisi Resmi Konutunda Ölü Bulundu
Tarih : 24 Ağustos 2017, 00:30
Puan Ver : Rusya'nın Sudan Büyükelçisi Resmi Konutunda Ölü Bulundu(8/10)4

Ria Novosti'nin haberine göre, Rusya Federasyonu'nun Sudan Büyükelçisi Mirgayas M. Shirinskiy, Sudan'daki resmi konutunda ölü bulundu.

RUSYA HABERİ DOĞRULADI

Shirinskiy, Sudan'dan önce Mısır, Yemen, Suudi Arabistan ve Ruanda'da da görev yapmıştı.

Rus diplomatın ölüm haberi, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

RUSYA SON 8 AYDA DİPLOMAT ÖLÜMLERİYLE SARSILDI

Geçtiğimiz Aralık ayında sadece bir hafta içinde Rusya 3 diplomatını kaybetmişti. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırıda bir FETÖ militanı tarafından öldürülmüş, ardından Dışişleri'nde çalışan diplomat Petri Polşikov'un evinde ölü bulunmuştu. Bir hafta sonra da NATO Baş Denetçisi Rus Yves Chandelon Belçika'nın Andenne kentinde arabasında başından vurulmuştu.

Bundan bir ay sonra, Rusya'nın Atina Konsolosu Andrei Malanin evinde ölü bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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