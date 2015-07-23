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rusya'nın notunu düşürdü

RUSYA'NIN NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu (JCR), Rusya'nın "BBB-" düzeyinde bulunan kredi notunu "BB+"ya indirdi.

Tarih : 23 Temmuz 2015, 12:33
Puan Ver : Rusya'nın Notunu Düşürdü(5/10)6


Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu (JCR), Rusya'nın "BBB-" düzeyinde bulunan kredi notunu "BB+"ya indirdi.JCR'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun bir basamak düşürülerek "BB+"ya çekildiği, notun görünümünün ise negatif olarak belirlendiği bildirildi.



Açıklamada, Rusya ekonomisinin halihazırda Ukrayna krizinden dolayı ABD ve AB'nin ekonomik yaptırımlarıyla zarar gördüğü belirtilerek, 2014'ün sonlarından 2015'in başlarına kadar sert düşen ham petrol fiyatlarının ise ülke ekonomisine ağır darbe vurduğu kaydedildi.








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