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Rusya'nın En Popüler İsimleri Antalya'ya Geliyor
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rusya'nın en popüler isimleri antalya'ya geliyor

RUSYA'NIN EN POPÜLER İSİMLERİ ANTALYA'YA GELİYOR

Rus manken Viktoria Odintsova ile dünyanın en güzel spor spikeri olarak adlandırılan Victoria Lopyreva, Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'ya geliyor.

Tarih : 21 Mart 2017, 14:51
Puan Ver : Rusya'nın En Popüler İsimleri Antalya'ya Geliyor(9/10)11


Dünyanın en ünlü mankenlerini getirerek Türkiye'nin en büyük moda şovlarına imza atan Dosso Dossi Fashion Show, yine uzunca süre konuşulacak bir etkinliğin startını veriyor. 8-13 Haziran tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek şov, aralarında dünyaca ünlü isimlerin de olacağı kalabalık bir katılım ile "Şu ana kadar yapılan en büyük şov" olarak anılacak.

Dosso Dossi Fashion Show ve Rixos The Land of Legends Theme Park ortaklığında gerçekleştirilecek şovun ilk yıldızları açıklandı. Rusya başta olmak üzere tüm dünyada adından "çılgın manken" olarak söz ettiren Viktoria Odintsova, podyumda yürüyecek yıldızlar arasında yer alacak. Moda çekimleri için gittiği Dubai'de hiçbir güvenlik önlemi almadan kendini bir gökdelenden sarkıtmasının ardından dikkatleri üzerine çeken Viktoria Odintsova, bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. 22 yaşındaki Rus modelin Instagram'da üç milyondan fazla takipçisi bulunuyor.



 



kaynak:milliyet








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