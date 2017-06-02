

Rusya uluslararası diplomatik arenanın merkezinde kalmaya devam ediyor. Ülke, bir yandan Avrupa Birliği ve ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanırken, diğer yandan da yayılmacı politikaları Doğu Avrupa'da endişeye neden oluyor: Bu durumsa İsveç ve Polonya gibi ülkeleri güvenlik harcamalarını arttırmak gibi çeşitli önlemler almaya itiyor.







Bu korku ve endişelerin gerçekle bir alakası olup olmadığı tartışılırken, bir çok ülke askeri harcamalarını arttırarak NATO güçleriyle tatbikatlara başladı. Halihazırda dört bine yakın NATO askeri, Polonya'nın Szczecin limanında tatbikat yapıyor. Tatbikat 16 Haziran'a kadar devam edecek.







kaynak:milliyet