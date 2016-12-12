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rusya'nın abd başkanlık seçimlerine karıştığı

RUSYA'NIN ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE KARIŞTIĞI

NEW ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), "Rusya'nın, Trump'ın kazanmasına yardımcı olacak şekilde ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" yönündeki raporunu "gülünç" olarak nitelendirdi.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:14
Puan Ver : Rusya'nın Abd Başkanlık Seçimlerine Karıştığı(7/10)9


NEW ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), "Rusya'nın, Trump'ın kazanmasına yardımcı olacak şekilde ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" yönündeki raporunu "gülünç" olarak nitelendirdi.



Trump, Fox TV'ye verdiği mülakatta, Washington Post gazetesinde yer alan CIA raporu haberine ilişkin soruları yanıtladı.



İddiayı "gülünç" ve Demokrat Parti'nin başarısızlığına yeni bir bahane bulma çabası olarak nitelendiren Donald Trump, "Bu da yeni bir bahane. Ben inanmıyorum. Biz ülke genelinde büyük bir zafer kazandık. Her hafta ayrı bir bahane getiriyorlar." dedi.



Washington Post gazetesinde yer alan ve üst düzey hükümet yetkililerine dayandırılan iddiaya göre CIA ve katkı sağlayan 17 farklı istihbarat kurumu, "Rusya'nın 8 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimlerine karıştığı" şeklinde bir neticeye ulaşmıştı.



Söz konusu raporun CIA tarafından ABD Kongresi'ndeki senatörlere sunulduğu ve bu değerlendirmenin "ortak bir sonuç" olduğu, ancak raporda Kremlin'den herhangi bir yetkilinin doğrudan talimat verdiğine ilişkin bir bilginin yer almadığı ifade edilmişti.



Trump, Fox TV'ye yaptığı açıklamada, siber saldırı konularının karmaşık olduğunu da belirterek, "Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Eğer hackerları eylem anında yakalayamazsanız, bir daha yakalayamazsınız." diye konuştu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Rusya  Nın  Abd  Başkanlık  Seçimlerine  Karıştığı    haber

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