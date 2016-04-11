

Ria Novosti'nin verdiği habere göre Ensari konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce geçmişte yaşanan gecikmelere rağmen bu kontratın gerçekleşme aşamasında bulunduğunu bildirmiştik ve bugün ilk partinin İran'a geldiğini bildiriyorum. Diğer partinin sevkiyatı ileride devam edecek" dedi.







Öte yandan, Rosoboroneksport Temsilcisi Rus haber ajansı Ria Novosti ile görüşmesinde bu konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Temsilci, "Bu bilgiye ilişkin yorum yapmıyoruz" dedi.







Rusya ve İran 2007 yılında yaklaşık 900 milyon dolar değerindeki S-300 füzelerinin sevkiyatına ilişkin kontrat imzaladılar. Fakat 9 Haziran 2010 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a silah gönderilmesini yasaklayan kararının ardından askeri ve teknik işbirliğinde aksaklıklar yaşandı.







Rusya Devlet Başkanı İran'a S-300 füzelerinin gönderilme yasağını geçen sene Nisan ayında kaldırdı. Daha sonra ilgili kontratın hazırlandığı belirtildi. Kasım ayında Rosteh Başkanı Sergey Çemezov kontratın yürürlüğe girdiğini açıkladı. İran sevkiyatın 2016 yılının ilk yarısında tamamlanmasını bekliyor.







S-300 füzeleri büyük sanayi ve idari yapıların, askeri üslerin savunması için kullanılıyor.