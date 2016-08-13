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rusya'dan ukrayna'ya kırım suçlaması

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA KIRIM SUÇLAMASI

Rusya-Ukrayna hattında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna istihbaratının, Kırım'da havaalanı ve otogarda bombalı eylem planladığını öne sürdü

Tarih : 13 Ağustos 2016, 09:15
Puan Ver : Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım Suçlaması(0/10)


Rossiya 24 kanalı, Kırım'da saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ukrayna vatandaşı Rıdvan Süleymanov adlı kişinin Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) verdiği ifadenin görüntüsünü yayımladı.



Görüntülerde, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı İstihbarat Dairesi adına ayda 3-4 bin grivna (yaklaşık 160 dolar) maaşla çalıştığını ve Kırım'da askeri istihbarat toplamak üzere görevlendirildiğini anlatan Süleymanov, Kırım'ın başkenti Simferopol'de havaalanı veya otogarda el yapımı bomba yerleştirme talimatı aldığını söyledi.



Süleymanov, Simferopol'de temmuz ayının sonunda dört noktaya bomba yerleştirdikten ve Ukrayna istihbaratını bilgilendirdikten sonra Rusya güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.








Etiketler: Rusya  Dan  Ukrayna  Ya  Kırım  Suçlaması    haber

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