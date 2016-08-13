

Rossiya 24 kanalı, Kırım'da saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ukrayna vatandaşı Rıdvan Süleymanov adlı kişinin Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) verdiği ifadenin görüntüsünü yayımladı.







Görüntülerde, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı İstihbarat Dairesi adına ayda 3-4 bin grivna (yaklaşık 160 dolar) maaşla çalıştığını ve Kırım'da askeri istihbarat toplamak üzere görevlendirildiğini anlatan Süleymanov, Kırım'ın başkenti Simferopol'de havaalanı veya otogarda el yapımı bomba yerleştirme talimatı aldığını söyledi.







Süleymanov, Simferopol'de temmuz ayının sonunda dört noktaya bomba yerleştirdikten ve Ukrayna istihbaratını bilgilendirdikten sonra Rusya güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.