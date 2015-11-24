

Rusya Savunma Bakanlığı, "Suriye'de düşürülen Su-24 tipi Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal etmediğini" öne sürdü.







Kremlin'den gelen ilk açıklamada ise, "Rus uçağının Suriye'de düşürülmesinin çok ciddi bir olay olduğu" belirtildi. Kremlin sözcüsü, “Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyaretini iptal edecek” söylentilerini de oldukça sinirli bir şekilde yanıtlayarak, “Bunu telefon açıp bizim Dışişleri Bakanlığımıza sorun" dedi.







Bakanlık açıklamasında, "Uçağın tüm uçuş boyunca Suriye sınırları içerisinde olduğunu kanıtlayabiliriz" iddiasında bulunuldu.