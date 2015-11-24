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Rusya'dan, Uçak Türk hava sahasını ihlal etmedi iddiası

RUSYA'DAN, UÇAK TÜRK HAVA SAHASINI İHLAL ETMEDİ İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı, "Suriye'de düşürülen Su-24 tipi Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal etmediğini" öne sürdü.

Tarih : 24 Kasım 2015, 15:11
Puan Ver : Rusya'dan, Uçak Türk Hava Sahasını İhlal Etmedi İddiası(5/10)7


Rusya Savunma Bakanlığı, "Suriye'de düşürülen Su-24 tipi Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal etmediğini" öne sürdü.



Kremlin'den gelen ilk açıklamada ise, "Rus uçağının Suriye'de düşürülmesinin çok ciddi bir olay olduğu" belirtildi. Kremlin sözcüsü, “Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyaretini iptal edecek” söylentilerini de oldukça sinirli bir şekilde yanıtlayarak, “Bunu telefon açıp bizim Dışişleri Bakanlığımıza sorun" dedi.



Bakanlık açıklamasında, "Uçağın tüm uçuş boyunca Suriye sınırları içerisinde olduğunu kanıtlayabiliriz" iddiasında bulunuldu.








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