RUSYA'DAN TÜRKLERLE İLGİLİ KRİTİK KARAR
Rusya'daki şirketlerin hangilerinin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni Türk vatandaşı istihdam etme yasağı kapsamı dışında kalacağı, bu sabahki Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geldi.
Medvedev, Putin'in 28 Kasım 2014 sayılı kararı uyarınca Türkiye'ye karşı uygulanacak özel ekonomik yaptırımlar konusunda alınan yeni kararı imzaladığını duyurdu. 1 Ocak'tan itibaren nerede Türk vatandaşlarının istihdam edileceğine, bölge yönetimlerinden gelen talepler değerlendirilerek karar verildi.
Buna göre, izin verilen şirketler Moskova, St. Petersburg, Başkortistan, Kırım, Tataristan, Krasnodar, Vladimir, Kaluga, Nijegorod, Samara, Tumen ve Yamal-Nenets bölgelerinde faaliyet gösteriyor.
İzin verilen 53 şirketin inşaat, otomotiv, inşaat malzemeleri imalatı, plastik boru, banyo-tuvalet seramik malzemeleri alanlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.
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