RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE YENİ YAPTIRIMLAR
Türkiye'ye yeni yaptırımlara hazırlanan Rusya, hububat ihracında ise herhangi bir sınırlamaya gitmeyeceğini açıkladı
Reuters'in haberine Dvorkovich'in yaptığı açıklamalar Rus haber ajansı RIA'da yer aldı.
YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR
Dvorkoviç, “Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar açıklanacak. Bunları başbakan Medvedev hükümet toplantısında bildirdi” dedi.
Devlet TV kanallarından Rossiya 24'e konuşan Dvorkoviç yaptırımlara devam edileceğini “Bu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz” sözüyle tekrarladı.
Başbakan Yardımcısı sözlerine şöyle devam etti:
“Hükümetimizin Türkiye ile işbirliğinden tümüyle vazgeçme gibi bir görevi yok. Düşmanca eylemlere karşı gerekli şekilde cevap vermek yeterli.”
Uçak kirizi sonrası Putin 28 Kasım'da Türkiye'ye ekonomik yaptırım kararını imzalamış, 1 Ocak'tan itibaren vize rejimi sona erdirilmiş, Türk sebze-meyve ürünlerin çoğuna yasak getirilmiş, şirketlerin yeni Türk vatandaşı çalıştırması yasaklanmıştı.
Şimdi, geçen hafta Medvedev tarafından sözü edilen “yeni işçi çalıştırma yasağının istinası olan 53 şirketlik liste”nin yılbaşı tatili başlamadan kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
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