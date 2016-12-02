RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE VİZE MÜJDESİ!
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Rusya'nın Türkiye ile hizmet pasaportlarında vizesiz rejime dönmeye hazır olduğunu açıkladı.
Meşkov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki güvenlik alanındaki kolay olmayan durum dikkate alınınca ilk adım olarak hizmet pasaportlarında vizesiz rejime dönmeye ve iş sektörü için daha ayrıcalıklı koşullar oluşturmaya hazırız" ifadesini kullandı.
ADIM ADIM KALKIYOR
Ağustos ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye uygulanan kısıtlamaları adım adım kaldırmaya hazır olduklarını belirtti.
kaynak:milliyet
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