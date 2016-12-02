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rusya'dan türkiye'ye vize müjdesi!

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE VİZE MÜJDESİ!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Rusya'nın Türkiye ile hizmet pasaportlarında vizesiz rejime dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

Tarih : 02 Aralık 2016, 14:47
Puan Ver : Rusya'dan Türkiye'ye Vize Müjdesi!(5/10)7


Meşkov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki güvenlik alanındaki kolay olmayan durum dikkate alınınca ilk adım olarak hizmet pasaportlarında vizesiz rejime dönmeye ve iş sektörü için daha ayrıcalıklı koşullar oluşturmaya hazırız" ifadesini kullandı.



ADIM ADIM KALKIYOR



Ağustos ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye uygulanan kısıtlamaları adım adım kaldırmaya hazır olduklarını belirtti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Rusya  Dan  Türkiye  Ye  Vize  Müjdesi    haber

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