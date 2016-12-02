

Meşkov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki güvenlik alanındaki kolay olmayan durum dikkate alınınca ilk adım olarak hizmet pasaportlarında vizesiz rejime dönmeye ve iş sektörü için daha ayrıcalıklı koşullar oluşturmaya hazırız" ifadesini kullandı.







ADIM ADIM KALKIYOR







Ağustos ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'ye uygulanan kısıtlamaları adım adım kaldırmaya hazır olduklarını belirtti.







kaynak:milliyet