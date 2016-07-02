Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), bir süredir gerçekleştirilemeyen Rusya'dan, Türkiye'ye yönelik charter uçuşların 7 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.



SHGM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, "Rusya'dan Türkiye'ye 7 Temmuz'da başlayacak 17 uçuşluk charter başvurusu Genel Müdürlüğümüzce onaylanmıştır" ifadesi kullanıldı.







Rusya ile yaşanan uçak krizi nedeniyle iki ülke arasındaki charter uçuşlar 1 Aralık 2015'te durdurulmuştu.