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rusya'dan türkiye'ye uçuşlar 7 temmuz'da başlıyor

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE UÇUŞLAR 7 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), bir süredir gerçekleştirilemeyen Rusya'dan, Türkiye'ye yönelik charter uçuşların 7 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 10:35
Puan Ver : Rusya'dan Türkiye'ye Uçuşlar 7 Temmuz'da Başlıyor(10/10)7


SHGM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, "Rusya'dan Türkiye'ye 7 Temmuz'da başlayacak 17 uçuşluk charter başvurusu Genel Müdürlüğümüzce onaylanmıştır" ifadesi kullanıldı.



Rusya ile yaşanan uçak krizi nedeniyle iki ülke arasındaki charter uçuşlar 1 Aralık 2015'te durdurulmuştu.








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