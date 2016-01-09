

Rusya sık sık provokatif söylemlerle gerilimi arttırma çalışmalarına girerken, Rus Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik çirkin ifadelerde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Ankara'nın Suriyeli göçmenlerin ölümlerinin sorumluluğundan kaçmak istediğini ileri sürdü.







Zaharova'nın Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan açıklaması şu şekilde: "Davutoğlu ülkemizi bir kez daha Suriye rejimine yardım etmekle suçlamakla kalmadı aynı zamanda Suriyeli göçmenlerin Türk kıyılarında hayatlarını kaybetmelerinin suçunu Rusya'ya hatta BM Güvenlik Konseyi'ne atmaya çalıştı.







Olayın sebebini karıştıran kesinlikle kötü bir mantık. Bu tür suçlamalar Ankara'nın Suriyeli göçmenlerin ölümlerinin sorumluluğundan kaçma çabasından başka bir şey değildir."