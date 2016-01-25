

Rus resmi haber ajansı Sputnik'in haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Türkiye sınırı yakınlarındaki Kamışlı'ya bir askeri üs kurmayı planladıkları yönündeki iddiaların doğru olmadığını savundu.







Konaşenkov, “Ne Kamışlı'da ne de Suriye'nin başka bir bölgesinde ikinci hava üssü kurma niyetindeyiz” diye konuştu.







Konaşenkov, "Batı basınında ve özellikle The Times gazetesinde çıkan haberleri ya amatörce bir komedi ya da Türkiye'nin Kamışlı sınırına yaptığı askeri yığınağı savunma amaçlı görüyorum. Daha önce de benzer söylentiler üretildiğinde, Suriye üzerinde istediğimiz noktaya mevcut Lazkiye üssünden sayılı dakikalar içerisinde ulaşabileceğimizi duyurmuştuk." dedi