

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Alekseyenko, "Türkiye'nin bize tarım ürünlerinin kalitesine dair ikna edici ve kanıtlanabilir garantiler vermesi halinde bu ülkeden ithalata yeniden başlayabiliriz. Zira sözlü garantiler bizi tatmin etmiyor" dedi.







Türkiye'nin, nisan ayında Rosselhoznadzor ve Türk tarım yetkilileri arasında yapılan bir toplantıda ürünlerin kalitesiyle ilgili bazı sözler verdiğini belirten Alekseyenko, "Ancak buna rağmen bize tarım zararlıları olan ürünler göndermeye devam ettik. Bu nedenle biz de Radikal bir karar almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.