Kapalı kapılar ardından aylarca devam eden Moskova ile Ankara arasındaki S-400 görüşmelerinde gelinen noktayı Kommersant gazetesine yaptığı açıklamayla özetleyen Dmitriy Şugayev, "Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemleri satışı meselesi halk arasında tabir edildiği gibi (gelin teslim edilmeye hazır) vaziyette. Tabi Türkiye ile yapılacak S-400 anlaşması basit tüfek satış anlaşması değil. Ciddi bir sistemden söz ediyoruz. Dolayısıyla konunun belirli püf noktaları bulunuyor. Çözülmesi gereken bu son püf noktalar konusunda da Moskova ile Ankara en kısa zamanda anlaşmaya varacaktır" dedi.

"OKYANUS ÖTESİ TÜRKİYE'NİN KARARINA TEPKİLİ"

Şugayev, ABD'nin bu satışa tepkisi konusunda ise "Okyanus ötesi arkadaşlar Türkiye'nin bu kararına tepkili. Ancak Türkiye bilindiği üzere bağımsız bir ülke. Bir ürünü alıp almama kararını kendisi verir" ifadelerini kullandı. Şugayev iki gün önce yaptığı bir başka açıklamada S-400'lerle ilgili olarak "Bu anlaşma Rusya'nın hem jeopolitik hem stratejik çıkarlarına uygundur. Kimsenin şüphesi olmasın" demişti.

Kaynak: haberinburada