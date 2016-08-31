O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

rusya'dan türkiye'ye pyd çağrısı

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE PYD ÇAĞRISI

Moskova, Ankara'dan sınır ötesi harekatta IŞİD'e karşı savaşan Kürtler ve diğer grupları kapsam dışında tutmasını istedi.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 17:08
Puan Ver : Rusya'dan Türkiye'ye Pyd Çağrısı(0/10)


Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'ye devam eden sınır ötesi operasyonda PYD ve diğer etnik gruplara karşı saldırı düzenlememe çağrısı yaptı.



Moskova'daki basın toplantısında konuşan Zaharova, Ankara'dan IŞİD'e karşı savaşan aralarında Kürtlerin de bulunduğu muhalif grupların kapsam dışı bırakılmasını istedi.



Rusya ayrıca, dün Halep'te vurulan IŞİD'in sözcüsü Ebu Muhammed el-Adnani'nin kendileri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.








Etiketler: Rusya  Dan  Türkiye  Ye  Pyd  Çağrısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER