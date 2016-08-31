

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'ye devam eden sınır ötesi operasyonda PYD ve diğer etnik gruplara karşı saldırı düzenlememe çağrısı yaptı.







Moskova'daki basın toplantısında konuşan Zaharova, Ankara'dan IŞİD'e karşı savaşan aralarında Kürtlerin de bulunduğu muhalif grupların kapsam dışı bırakılmasını istedi.







Rusya ayrıca, dün Halep'te vurulan IŞİD'in sözcüsü Ebu Muhammed el-Adnani'nin kendileri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.