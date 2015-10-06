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RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE 'İHLAL' CEVABI


RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE 'İHLAL' CEVABI
Tarih : 06 Ekim 2015, 10:25
Puan Ver : Rusya'dan Türkiye'ye 'ihlal' Cevabı(0/10)


Konaşenkov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "3 Ekim'de planlı uçuşunu tamamlayan S-30 tipi Rus savaş uçağı, Himeymim hava üssüne dönmek için dağlık alanda manevra yaparken birkaç saniyeliğine Türk hava sahasına girdi. Himeymim üssü, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor ve piste iniş bazı hava koşullarında kuzey istikametinden gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal etmesinin "olumsuz hava koşulları" nedeniyle gerçekleştiğini iddia eden Konaşenkov, olayın arkasında herhangi bir komplo teorisinin aranmaması gerektiğini savundu.

Konaşenkov, 4 Ekim'de Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği üzerinden Türkiye'ye gerekli açıklamaların iletildiğini belirterek, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.








Etiketler: Rusya  Dan  Türkiye  Ye    İhlal    Cevabı    haber

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