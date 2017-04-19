Rostova Oblastı'dan Türkiye'ye doğru hareket eden gemideki yedi kişiden haber alınamıyor. Sudan çıkarılan beş kişinin durumu ise ağır, vücut ısıları çok düşük.



Karadeniz'de dev bir yük gemisi battı. Rostov Oblastı'ndan Türkiye'ye doğru hareket eden gemi Karadeniz'in sularına gömülürken, Rusya Acil Servisler Bakanlığı olay yerine kurtarma gemileri gönderildiğini duyurdu.







Rus basını, Geroi Arsenala isimli gemide iki Rus, bir Gürcü ve dokuz Ukraynalının bulunduğunu bildiriyor.















kaynak:milliyet