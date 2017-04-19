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rusya'dan türkiye'ye giden dev gemi karadeniz'de battı

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE GİDEN DEV GEMİ KARADENİZ'DE BATTI

Rostova Oblastı'dan Türkiye'ye doğru hareket eden gemideki yedi kişiden haber alınamıyor. Sudan çıkarılan beş kişinin durumu ise ağır, vücut ısıları çok düşük.

Tarih : 19 Nisan 2017, 11:21
Puan Ver : Rusya'dan Türkiye'ye Giden Dev Gemi Karadeniz'de Battı(9/10)9


Karadeniz'de dev bir yük gemisi battı. Rostov Oblastı'ndan Türkiye'ye doğru hareket eden gemi Karadeniz'in sularına gömülürken, Rusya Acil Servisler Bakanlığı olay yerine kurtarma gemileri gönderildiğini duyurdu.



Rus basını, Geroi Arsenala isimli gemide iki Rus, bir Gürcü ve dokuz Ukraynalının bulunduğunu bildiriyor.



 



 



kaynak:milliyet








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