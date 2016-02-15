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rusya'dan türkiye'ye çok çirkin tehdit

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE ÇOK ÇİRKİN TEHDİT

Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'den tehdit gibi biraçıklama geldi. Kosaçev, "Türkiye'nin Suriye'ye karadan girmesi durumunda karşısında İran ve daha kötüsü Rusya'yı bulacağını" söyledi.

Tarih : 15 Şubat 2016, 17:00
Puan Ver : Rusya'dan Türkiye'ye Çok Çirkin Tehdit(5/10)3


Suriye'deki son gelişmelerle ilgili olarak RİA Novosti'ye konuşan Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Batı, Türkiye'ye destek vereceğini garanti edemiyor. İran'ın, daha da kötüsü Rusya'nın katılımıyla muhtemel bir savaş çıkması riski var" dedi.



Türkiye'nin gerilimi tırmandırdığını iddia eden Kosaçev, "Ancak Türkiye şunu bilmeli ki Batı kendisine destek vermeyi garanti etmedi, Batı şu an müzakerelere güveniyor ve gerilimin tırmanmasını istemiyor. İran'ın ve daha da kötüsü, ağırlığını ispatlayan ve bunu kullanmaya hazır olduğunu gösteren Rusya'nın katılımıyla kapsamlı bir savaş çıkma riski var. Rusya'nın desteğiyle hareket eden Suriye ordusu, Türkiye'nin saldırılarına karşı çıkan her gruba destek vermek için tüm gerekçelere sahip olacak" dedi.








Etiketler: Rusya  Dan  Türkiye  Ye  Çok  Çirkin  Tehdit    haber

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