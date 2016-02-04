

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, “Elimizde Türkiye'nin Suriye'ye saldırmak için ciddi hazırlıklar yaptığını gösteren kanıtlarımız var. Sınır bölgesindeki yol güzergâhlarındaki değişiklik bunun bariz işaretlerinden biri. Türkiye'nin Açık Semalar Anlaşması'na riayet etmeyerek gözlem uçağımıza Suriye ile sınır bölgesinde uçuş izni vermemesi de yaptıkları planları gizleyebilecek türden değildir. Biz Türkiye'nin bölgede yürüttüğü askeri faaliyetleri elimizdeki başka araçlarla da pekala görüyoruz” dedi.