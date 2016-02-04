RUSYA'DAN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'ye askeri bir müdahale hazırlığı içinde olduğundan şüphenilmesi için "ciddi emareler" bulunduğunu öne sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, “Elimizde Türkiye'nin Suriye'ye saldırmak için ciddi hazırlıklar yaptığını gösteren kanıtlarımız var. Sınır bölgesindeki yol güzergâhlarındaki değişiklik bunun bariz işaretlerinden biri. Türkiye'nin Açık Semalar Anlaşması'na riayet etmeyerek gözlem uçağımıza Suriye ile sınır bölgesinde uçuş izni vermemesi de yaptıkları planları gizleyebilecek türden değildir. Biz Türkiye'nin bölgede yürüttüğü askeri faaliyetleri elimizdeki başka araçlarla da pekala görüyoruz” dedi.
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