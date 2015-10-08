RUSYA'DAN 'TÜRKİYE' AÇIKLAMASI
Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'in Sözcüsü Dimitry Peskov Moskova'da basına açıklamalarda bulundu. Reuters'ın haberine göre, "Rusya, Türkiye ile iyi ilişkilerini sürdürmeyi umuyor" diyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkesinin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarının "aynı zamanda Türkiye'nin sınırlarının korunmasını amaçladığını" öne sürdü.
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