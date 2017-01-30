

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağım" açıklamasına ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası organizasyonların koordinasyonunda bu tarz bölgeler oluşturulmasının değerlendirilebileceğini söyledi.







Moskova'da, Eritre Dışişleri Bakanı Osman Muhammed Saleh ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturulması yönündeki açıklamasını Washington ile temasları esnasında açıklığa kavuşturacaklarını belirtti.







Lavrov, Trump'ın güvenli bölge teklifinin, Suriye'ye komşu ülkeler başta olmak üzere Avrupa'daki sığınmacı durumunu hafifletmeye yönelik bir adım gibi göründüğünü belirterek, "Eğer Suriye'de evlerini kaybeden insanların bir süreliğine güvende olabileceği ve yardım alabileceği bölgeler amaçlanıyorsa, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer uluslararası kurumların koordinasyonuyla bu tarz bölgeler oluşturulması düşünülebilir." dedi.







Suriye'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik iş birliğine hazır olduklarına vurgulayan Lavrov, ancak bunların rejimle koordineli şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.







PUTİN VE TRUMP'IN TELEFON GÖRÜŞMESİ







Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü yaptığı ilk telefon görüşmesinin "insani ve politik olarak" iyi geçtiğini bildirdi.







Görüşmede, Putin ve Trump'ın karşılıklı saygı ve iki ülkenin ulusal çıkarlarına uygun şekilde iletişim kurma arzusunu ortaya koyduğunu belirten Lavrov, "Konuşma iki ülkenin çıkarlarının örtüştüğü alanları ortaya çıkardı." diye konuştu.







Lavrov, ABD ile terör örgütü DEAŞ'la mücadelede iş birliğinin sınırları olmadığına dikkati çekerek, "DEAŞ'la mücadele, uluslararası arenada ABD ve Rusya'nın önceliği konumunda. Bu durum Putin ve Trump'ın telefon görüşmesinde teyit edildi. Siyasi irade olması durumunda iş birliğinin sınırları olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.







SURİYE GÖRÜŞMELERİ







Lavrov, Cenevre'de düzenlenecek Suriye görüşmelerinde muhaliflerin birden fazla delegasyonla temsil edilmesine karşı olmadıklarını dile getirdi.







Astana görüşmelerine tek delegasyon olarak katılan grupların Cenevre'deki siyasi sürece dahil olması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Biz hükümetin bir müzakere ortağı olmasını tercih ederdik ancak birden fazla delegasyon olmasında bir kötülük görmüyoruz." şeklinde konuştu.







Öte yandan Lavrov, Bağdat'ın istemesi durumunda, Irak'a DEAŞ'la mücadelede yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti. Lavrov, bunun en azından istihbarat değişimi veya diğer şekillerde olabileceğine işaret etti.







kaynak:habertürk