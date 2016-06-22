

Rus Ulusal Ekonomi Akademisi, Rus Dış Ticaret Akademisi ve Rusya merkezli Gaydar Enstitüsü tarafından hazırlanan “Rusya'daki Ekonomik Durumun Takibi: Eğilimler ve Sosyo-Ekonomik Gelişmelerdeki Sıkıntılar” adlı rapora göre, Türkiye'ye yönelik uygulanan meyve ve sebze ambargosunun “ders verici” bir etki yaratma ihtimali zayıf olarak görülüyor.







Rapora göre, Rus rublesindeki devalüasyon nedeniyle ülkedeki ithal ürünler hızla pahalılaşırken, iç talep ise aynı hızla gerilemeye başladı ve bu durum ithalatçılar üzerinde dezavantaj yaratırken, yaptırımların etkisini de zayıflattı.







Türkiye'de ürünlerini diğer pazarlara yönlendirmekte zorlanan salatalık üreticilerinin yaptırımlardan en büyük zararı gördüğünün belirtildiği raporda, domates ve diğer sebze üreticilerinin ise ürünlerini Belarus ve Azerbaycan gibi pazarlara yönlendirmeyi başardıklarına dikkat çekildi.







Raporda, Rusya'nın diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlerin ise Türk ürünlerinden daha pahalı olduğunun altı çizilirken, özellikle Belarus'tan Rusya'ya yönelik sebze ihracatında yaşanan artışın ise, Türkiye'den ithal edilen ürünlerin yeniden ihracı nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.







Rusya, geçen yılın kasım ayında yaşanan uçak krizi sonrası Türkiye'ye bir dizi ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.