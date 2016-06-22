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rusya'dan tarihi itiraf!

RUSYA'DAN TARİHİ İTİRAF!

Rusya'da hazırlanan “Rusya'daki Ekonomik Durumun Takibi” adlı rapora göre, Türkiye'ye yönelik uygulanan gıda ambargosunun amacına ulaşma ihtimalinin zayıf olduğu belirtiliyor.

Tarih : 22 Haziran 2016, 17:13
Puan Ver : Rusya'dan Tarihi İtiraf!(7.1/10)10


Rus Ulusal Ekonomi Akademisi, Rus Dış Ticaret Akademisi ve Rusya merkezli Gaydar Enstitüsü tarafından hazırlanan “Rusya'daki Ekonomik Durumun Takibi: Eğilimler ve Sosyo-Ekonomik Gelişmelerdeki Sıkıntılar” adlı rapora göre, Türkiye'ye yönelik uygulanan meyve ve sebze ambargosunun “ders verici” bir etki yaratma ihtimali zayıf olarak görülüyor.



Rapora göre, Rus rublesindeki devalüasyon nedeniyle ülkedeki ithal ürünler hızla pahalılaşırken, iç talep ise aynı hızla gerilemeye başladı ve bu durum ithalatçılar üzerinde dezavantaj yaratırken, yaptırımların etkisini de zayıflattı.



Türkiye'de ürünlerini diğer pazarlara yönlendirmekte zorlanan salatalık üreticilerinin yaptırımlardan en büyük zararı gördüğünün belirtildiği raporda, domates ve diğer sebze üreticilerinin ise ürünlerini Belarus ve Azerbaycan gibi pazarlara yönlendirmeyi başardıklarına dikkat çekildi.



Raporda, Rusya'nın diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlerin ise Türk ürünlerinden daha pahalı olduğunun altı çizilirken, özellikle Belarus'tan Rusya'ya yönelik sebze ihracatında yaşanan artışın ise, Türkiye'den ithal edilen ürünlerin yeniden ihracı nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.



Rusya, geçen yılın kasım ayında yaşanan uçak krizi sonrası Türkiye'ye bir dizi ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.








Etiketler: Rusya  Dan  Tarihi  İtiraf    haber

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