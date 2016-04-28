RUSYA'DAN TARİHİ ADIM
Uzaya Lomonosov, Aist - 2D ve Samsat - 218 uydularını taşıyan taşıyan Soyuz roketi dün fırlatmaya kısa bir süre kala çıkan arıza nedeniyle sistem tarafından otomatik olarak durdurulmuştu. Ancak işlem bugün başarıyla gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin tarafından tarihi bir adım olarak nitelendirilen ülkenin kendi üssünden uzaya roket fırlatılmasını izlemek üzere bölgeye gitmişti. Rusya daha önce Kazakistan'daki Baykanur üssünü kullanıyordu. Bunun ise için bu ülkeye yılda bir milyar dolara yakın ödeme yapıyordu.
Vostochny'den fırlatılan Soyuz'un taşıdığı uydular atmosfer araştırması, yerküre görüntülemesi ve küçük uyduların yörünge seyirlerinin takibinde kullanılacak.
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