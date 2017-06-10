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rusya'dan suriye'de iç savaş bitmiştir açıklaması

RUSYA'DAN SURİYE'DE İÇ SAVAŞ BİTMİŞTİR AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı Operasyon Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy, Suriye'de iç savaşın bittiğini bildirdi

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:23
Puan Ver : Rusya'dan Suriye'de İç Savaş Bitmiştir Açıklaması(10/10)10


Rusya Savunma Bakanlığı Operasyon Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy, Suriye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.



Rudskoy, konuşmasında Suriye'deki iç savaşın bittiğini belirterek, "4 Mayıs 2017 tarihinde Rusya, Türkiye ve İran'ın katılımıyla imzalanan Suriye'de çatışmasız bölgeler planı meyvelerini verdi. Suriye sathının büyük bölümünde savaş durdu. Dolayısıyla Suriye'de iç savaşın fiilen sona erdiğini ilan edebiliriz" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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