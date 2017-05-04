

Dvorkoviç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bu uyarı geri çekilecek. Türkiyede durumun normale döndüğünü, risklerin adım adım azaldığını görüyoruz. Bu geri çekilecek, fakat tekrar ediyorum, bunun bizim ilişkilerimizin genel fonuna uygun olması gerek. Bizim tüm ekonomik ilişkilerde olumlu şeyler görmemiz gerek dedi.







Nisan ayının başında Rosaviatsiya havayolu şirketlerine siyasi sebeplerden dolayı Türkiyeye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin uyarıda bulunmuştu.







kaynak:hürriyet