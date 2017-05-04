RUSYA'DAN SÖYLENTİLERİ BİTİREN AÇIKLAMA
Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya Havacılık Kurumunun (Rosaviatsiya) Nisan ayının başında havayolu şirketlerine gönderdiği Türkiyeye charter seferlerinin durdurulması yönündeki uyarıyı geri çekeceğini bildirdi.
Dvorkoviç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bu uyarı geri çekilecek. Türkiyede durumun normale döndüğünü, risklerin adım adım azaldığını görüyoruz. Bu geri çekilecek, fakat tekrar ediyorum, bunun bizim ilişkilerimizin genel fonuna uygun olması gerek. Bizim tüm ekonomik ilişkilerde olumlu şeyler görmemiz gerek dedi.
Nisan ayının başında Rosaviatsiya havayolu şirketlerine siyasi sebeplerden dolayı Türkiyeye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin uyarıda bulunmuştu.
kaynak:hürriyet
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