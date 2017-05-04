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rusya'dan söylentileri bitiren açıklama

RUSYA'DAN SÖYLENTİLERİ BİTİREN AÇIKLAMA

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya Havacılık Kurumunun (Rosaviatsiya) Nisan ayının başında havayolu şirketlerine gönderdiği Türkiyeye charter seferlerinin durdurulması yönündeki uyarıyı geri çekeceğini bildirdi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 11:38
Puan Ver : Rusya'dan Söylentileri Bitiren Açıklama(10/10)12


Dvorkoviç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bu uyarı geri çekilecek. Türkiyede durumun normale döndüğünü, risklerin adım adım azaldığını görüyoruz. Bu geri çekilecek, fakat tekrar ediyorum, bunun bizim ilişkilerimizin genel fonuna uygun olması gerek. Bizim tüm ekonomik ilişkilerde olumlu şeyler görmemiz gerek dedi.



Nisan ayının başında Rosaviatsiya havayolu şirketlerine siyasi sebeplerden dolayı Türkiyeye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin uyarıda bulunmuştu.



 



kaynak:hürriyet








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