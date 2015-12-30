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RUSYA'DAN SON DAKİKA TÜRKİYE KARARI


RUSYA'DAN SON DAKİKA TÜRKİYE KARARI
Tarih : 30 Aralık 2015, 14:06
Puan Ver : Rusya'dan Son Dakika Türkiye Kararı(5/10)7


Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Türk firmaları için Rusya'da yasaklanan faaliyet listesini belirleyen kararnameyi imzaladı.



Bakanlar Kurulu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İmzalanan kararnameyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkisi altında bulunan kuruluşların ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kontrol edilen kuruluşların 1 Ocak 2016'dan itibaren Rusya'da yürütmesi yasak olan çalışma (hizmet) çeşitleri belirlendi" denildi.



Hükümetin yaptığı açıklamaya göre, listede öncelikle bina inşaatı, mimarlık ve mühendislik tasarımı alanındaki faaliyetler, araştırma ve analiz çalışmaları, turistik acente faaliyetleri, otelcilik faaliyetleri, devlet ihtiyaçları için hizmet veren kuruluşlar ve kerestecilik yer aldı.



Rusya'daki Türk şirketleri için yasak listesine tur acentaları, oteller ve devlet ihtiyaçları için hizmet veren kuruluşlar dahil edildi.



Yapılan açıklamalarda, Türk firmalarının Rusya'da sürdürmesi yasaklanan faaliyetler listesinin kararname yürürlüğe girmeden önce imzalanan kontratları kapsamadığının altı çizildi.








Etiketler: Rusya  Dan  Son  Dakika  Türkiye  Kararı    haber

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