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rusya'dan son dakika açıklaması... türkiye ve...

RUSYA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI... TÜRKİYE VE...

Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik krizle ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Tarih : 13 Mart 2017, 14:23
Puan Ver : Rusya'dan Son Dakika Açıklaması... Türkiye Ve...(6/10)8


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için" hem Türkiye hem de Hollanda'yı "itidalli ve yapıcı" olmaya çağırdı.



Peskov, "Herhangi bir arabulucuya ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz... Bu durumda sadece bu iki ülke çıkabilir" ifadesini kullandı.



 



kaynak:hürriyet








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