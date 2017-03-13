

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için" hem Türkiye hem de Hollanda'yı "itidalli ve yapıcı" olmaya çağırdı.







Peskov, "Herhangi bir arabulucuya ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz... Bu durumda sadece bu iki ülke çıkabilir" ifadesini kullandı.







kaynak:hürriyet