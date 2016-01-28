

Yoğun hava bombardımanıyla Esed'in İran destekli kara birliklerini Türkmen Dağı'na yerleştiren Rusya, sınırda çok tehlikeli bir Oyun oynuyor. Moskova, Lazkiye'den sonra Hatay'ın hemen güneyindeki Bayır Bucak'a da S-400 füzesi konuşlandıracak. Haftabaşında Moskova'dan Lazkiye'ye gelen uzman bir ekip, muhaliflerden ele geçirilen Türkmen Dağı'nda S-400 füzeleri ve Rus istihbaratının kullanacağı dinleme istasyonları için yer teftişinde bulundu. Rusların S-400 hava savunma sistemlerini bölgedeki Salma kasabasına yerleştirme amaçlı ön çalışma faaliyetlerini başlattığı bilgisine ulaşıldı.







KALICI OLMAK İSTİYORLAR







Salma kasabasının kuzeyinde özel bir alan oluşturarak hava savunma sistemini burada aktive etmeyi planlayan Moskova, Türkmen Dağı bölgesinin yüksek noktalarından Gımam ve 45 Tepe'ye de dinleme istasyonları ve hava radar sistemleri kuracak. Lazkiye kırsalında rejim ve Şii milislerle birlikte Kürt Dağı ve Türkmen Dağı bölgesinde hava bombardımanlarının yardımıyla ilerleyen Esed güçleri, son 2 buçuk ay içinde muhaliflerin kontrolündeki 25'ten fazla noktayı ele geçirdi.







Bölgede yaşanan askeri hareketliliği değerlendiren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Genel Kurmay Başkanı Ahmet Berri, 'Ruslar, Lazkiye'de bulunan askeri üstlerini güvenli hale getirmek için Türkmen Dağı'nda kalıcı olmak istiyor. Bunun için Gımam ve 45 Tepe'ye dinleme istasyonları kurmaya başladılar' diye konuştu.







GÜNEYDEN KUŞATMA







24 Kasım'da Türkiye tarafından savaş uçağı düşürülen Rusya, Suriye'nin Lazkiye bölgesinde bulunan Hımeymim Üssü'ne S-300 hava savunma füzeleri yerleştirmişti. Nusaybin'in hemen karşısındaki Kamışlı ve Humus kırsalında da askeri üs inşa eden Rusya'nın, PYD bölgesi Haseke'de de benzer bir askeri üs kurma hazırlığında olduğu belirtiliyor.







Akdeniz kıyısındaki Tartus'ta uçakların da inip kalktığı bir üssü daha bulunan Rusya'nın, burada çok sayıda savaş jeti bulunuyor. Moskova'nın Esed rejimine destek için Doğu Akdeniz'e gönderdiği savaş gemileri de Tartus limanını kullanıyor. Tartus Üssü'nde 1700 Rus askerinin görev yaptığı belirtiliyor.