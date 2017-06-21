Prens Philip Hastaneye Kaldırıldı!
Evlendirme Yerine Barıştırma Programları Mı Geliyor?
Meteroloji'den Güzel Haber! Bayram Tatili Süresince...
Fıfa, Juventus'a Pogba Transferi İçin Soruşturma Başlattı
Esenyurt'taki Çifte İnfazdan Katil Koca Çıktı
Kilis'in Suriye Sınırına 5 Tank Sevkiyatı
6 Günde 600 Bin Kişi İstanbul'dan Ayrılacak!
Abd Ankara Büyükelçiliğine Lgbt Bayrağı Asıldı
'ınstagram Hikayeleri'nde Yeni Dönem
1 Milyon Euro'luk Wraith Black Badge Türkiye'de
Rusya'dan Nato'ya Yanıt Geldi!
Sabri Sarıoğlu'na Yönetimden 36 Bin Euro Ceza
Oruçluyken Susuzluğu Önlemenin Yolları!
Canlı Yayında Gaf: İt Sürüsü Gibi Aile Var
Nasri Türkiye'ye Transfer Olacak Mı? O Sözler...
Suudi Arabistan'da Bayram Tatili 23 Güne Çıkarıldı
Tim Başkanvekili Gözaltına Alındı
Altının Gramı 142 Lira Seviyelerinde! Çeyrek İse...
Zonguldak'ta Fetö/Pdy Operasyonu: 21 Gözaltı
Trabzonspor'da Gidecekler Belirlendi

rusya'dan nato'ya yanıt geldi!

RUSYA'DAN NATO'YA YANIT GELDİ!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun saldırgan eylemlerine karşılık açıklama yaptı

Tarih : 21 Haziran 2017, 14:17
Puan Ver : Rusya'dan Nato'ya Yanıt Geldi!(8/10)10


Geçtiğimiz saatlerde Reuters'ın Rus haber ajansı TASS'tan aktardığı habere göre, Baltık Denizi üzerinde NATO'ya ait bir uçak, Rusya Savunma Bakanı'nı taşıyan uçağa yaklaşmaya çalışmıştı.



Bakan Şoygu, NATO'nun saldırgan eylemleri nedeniyle Rusya'nın batı bölgelerindeki askeri birlikleri güçlendirdiklerini söyledi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Rusya  Dan  Nato  Ya  Yanıt  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER