

Rusya'nın, Ukrayna sınırına yakın Klintzy kasabasında, bir tatbikat başlatacağı ve burada kalıcı bir birlik oluşturacağı belirtildi.Ukrayna'ya 50 km uzaklıktaki kasabayı ziyaret eden bir Reuters muhabiri, çok sayıda askeri personelin ve askeri aracın gelmiş olduğu bölgede geçici bir kamp kurulduğunu bildirdi.







Soğuk Savaş bittiğinden beri Doğu Avrupa'da yapılan en büyük tatbikat olan “Anakonda 2016”nın ilk gününde, 35 helikopter ve 300 aracın katılımıyla 1130 paraşütlü indirme operasyonu gerçekleştirilmişti. “Rusya'ya gözdağı” olarak nitelendirilen tatbikat, 17 Haziran'a kadar sürecek.