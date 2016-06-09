O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

rusya'dan nato'ya misilleme

RUSYA'DAN NATO'YA MİSİLLEME

Rusya, Polonya'da önceki gün başlayan NATO tatbikatına, karşı tatbikat başlatarak yanıt verdi

Tarih : 09 Haziran 2016, 10:59
Puan Ver : Rusya'dan Nato'ya Misilleme(5/10)5


Rusya'nın, Ukrayna sınırına yakın Klintzy kasabasında, bir tatbikat başlatacağı ve burada kalıcı bir birlik oluşturacağı belirtildi.Ukrayna'ya 50 km uzaklıktaki kasabayı ziyaret eden bir Reuters muhabiri, çok sayıda askeri personelin ve askeri aracın gelmiş olduğu bölgede geçici bir kamp kurulduğunu bildirdi.



Soğuk Savaş bittiğinden beri Doğu Avrupa'da yapılan en büyük tatbikat olan “Anakonda 2016”nın ilk gününde, 35 helikopter ve 300 aracın katılımıyla 1130 paraşütlü indirme operasyonu gerçekleştirilmişti. “Rusya'ya gözdağı” olarak nitelendirilen tatbikat, 17 Haziran'a kadar sürecek.








Etiketler: Rusya  Dan  Nato  Ya  Misilleme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER