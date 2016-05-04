RUSYA'DAN NATO'YA KARŞI 3 YENİ BİRLİK
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Rusya yakınlarındaki askeri varlığını artırmasına karşı yıl sonuna kadar üç yeni askeri birlik oluşturacaklarını söyledi.
Moskova'da katıldığı bir toplantıda konuşan Şoygu, "Savunma Bakanlığı olarak, NATO'nun Rusya sınırına yakın bölgelerde askeri gücünü artırmasına karşı koymak için önlemler alıyoruz. Yıl sonuna kadar ikisi batı, biri de güney askeri bölgesinde olmak üzere üç yeni birlik oluşturulacak" dedi.
Rus basınında yer alan haberlere göre, yeni birlikler Rostov, Smolensk ve Voronej şehirlerinde konuşlandırılacak. Bu askeri birimlerin her biri 10 bin asker kapasiteli olacak
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