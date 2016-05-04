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rusya'dan nato'ya karşı 3 yeni birlik

RUSYA'DAN NATO'YA KARŞI 3 YENİ BİRLİK

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Rusya yakınlarındaki askeri varlığını artırmasına karşı yıl sonuna kadar üç yeni askeri birlik oluşturacaklarını söyledi.

Tarih : 04 Mayıs 2016, 17:03
Puan Ver : Rusya'dan Nato'ya Karşı 3 Yeni Birlik(8/10)5


Moskova'da katıldığı bir toplantıda konuşan Şoygu, "Savunma Bakanlığı  olarak, NATO'nun Rusya sınırına yakın bölgelerde askeri gücünü artırmasına karşı  koymak için önlemler alıyoruz. Yıl sonuna kadar ikisi batı, biri de güney askeri  bölgesinde olmak üzere üç yeni birlik oluşturulacak" dedi.



Rus basınında yer alan haberlere göre, yeni birlikler Rostov, Smolensk  ve Voronej şehirlerinde konuşlandırılacak. Bu askeri birimlerin her biri 10 bin  asker kapasiteli olacak








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