RUSYA'DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Sergey Rudskoy, Menbiç'in, Suriye ordusuna devredileceğini söyledi.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Sergey Rudskoy, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Menbiç'in, Suriye ordusuna devredileceğini söyledi.
"ESED GÜÇLERİNE DEVREDİLECEK"
Rudskoy, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, terör örgütü PYD/PKK'nın, Münbiç ve çevresinden çekilmeyi, buranın Esed güçlerine devredilmesini kabul ettiğini söyledi. Rus komutan, 3 Mart'tan itibaren Şam yönetiminin Münbiç ve çevresinde devlet faaliyetlerini yürütmeye başlayacağını ifade etti.
kaynak:haberler
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