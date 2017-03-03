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rusya'dan münbiç açıklaması

RUSYA'DAN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Sergey Rudskoy, Menbiç'in, Suriye ordusuna devredileceğini söyledi.

Tarih : 03 Mart 2017, 16:42
Puan Ver : Rusya'dan Münbiç Açıklaması(6/10)6


 Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Sergey Rudskoy, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Menbiç'in, Suriye ordusuna devredileceğini söyledi.



"ESED GÜÇLERİNE DEVREDİLECEK"



Rudskoy, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, terör örgütü PYD/PKK'nın, Münbiç ve çevresinden çekilmeyi, buranın Esed güçlerine devredilmesini kabul ettiğini söyledi. Rus komutan, 3 Mart'tan itibaren Şam yönetiminin Münbiç ve çevresinde devlet faaliyetlerini yürütmeye başlayacağını ifade etti.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Rusya  Dan  Münbiç  Açıklaması    haber

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