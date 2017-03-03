

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Sergey Rudskoy, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Menbiç'in, Suriye ordusuna devredileceğini söyledi.







"ESED GÜÇLERİNE DEVREDİLECEK"







Rudskoy, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, terör örgütü PYD/PKK'nın, Münbiç ve çevresinden çekilmeyi, buranın Esed güçlerine devredilmesini kabul ettiğini söyledi. Rus komutan, 3 Mart'tan itibaren Şam yönetiminin Münbiç ve çevresinde devlet faaliyetlerini yürütmeye başlayacağını ifade etti.







kaynak:haberler