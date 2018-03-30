Çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesiyle Batı'nın hışmına uğrayan Rusya'da bugün hareketli dakikalar yaşandı.

RUSYA'DAN İNGİLTERE'YE 1 AY SÜRE

Çok sayıda ülkenin büyükelçilerinin Rus Dışişleri Bakanlığı'na girip çıktığı başkent Moskova'dan yapılan açıklamada, İngiltere'ye diplomatlarını Rusya topraklarından çekmesi için bir ay süre verildi. Moskova, Londra'dan diplomat sayısını eşitlemesini istiyor.

RUSYA'DAN PROTESTO NOTASI

Ayrıca Rusya, İngiltere Büyükelçisi Laurie Bristow'a protesto notası iletti.

Rus haber ajansı Sputnik, kararın Londra yönetimi ve diğer Batılı ülkelere yanıt olarak alındığını bildiriyor.

12 ÜLKE TEMSİLCİSİ DIŞİŞLERİ'NE GİTTİ

Uluslararası haber ajansı Reuters ise, gün içinde İngiliz büyükelçi dışında Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, Belçika, Avustralya, Hırvatistan, Kanada, Çekya, Polonya ve Ukrayna temsilcilerinin gün içinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'na girdiğini bildiriyor.

RUSYA'NIN ATACAĞI ADIMLAR KONUSUNDA BİLGİ VERİLDİ

Diğer taraftan Rusya Dışişleri'den büyükelçilerin çağrılmasının nedenlerine ilişkin yapılan açıklamada, 'Skripal vakası' yüzünden Rusya'ya karşı 'dostça olmayan' kararlar alan ülkelerin büyükelçilerine protesto notaları verileceği ve her birinin, Rusya'nın bu kararlar karşısında atacağı adımlar konusunda bilgilendirileceği kaydedilmişti.

İTALYA VE FİNLANDİYA RUS DİPLOMATLARI KOVDU

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın iki İtalyan diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını ve bir hafta süre tanındığını açıkladı.

Finlandiya ise, Rusya'nın bir diplomatını kovduğunu duyurdu.

ABD VE 14 AB ÜLKESİ CEPHE ALMIŞTI

Sergey Skripal krizinde başta ABD olmak üzere 14 Avrupa Birliği üyesi, Avustralya, Canada gibi ülkeler Rusya'ya cephe almış ve yaklaşık 200 Rus diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etmişti.

RUSYA, 60 AMERİKAN DİPLOMATI SINIR DIŞI EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Rusya ise 60 Amerikan diplomatı sınır dışı edeceğini dün akşam duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'de bu ay başında Noviçok sinir gazıyla evinin önünde saldırıya uğrayan Skripal ve kızı Yulia, halen hastanede tedavi görüyor. Salisburry Devlet Hastanesi, Yulia'nın yoğun bakımdan çıktığını ancak Skripal'in durumunun henüz kritik olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada