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rusya'dan 'made in turkey'e ambargo!

RUSYA'DAN 'MADE İN TURKEY'E AMBARGO!

‘Made in Turkey' menşe ile Rusya'ya mal sokamayan markalar Türkiye'deki partnerlerine ‘made in Turkey'i kaldırın baskısı yapıyor.

Tarih : 19 Aralık 2015, 12:10
Puan Ver : Rusya'dan 'made İn Turkey'e Ambargo!(9/10)6


Rus uçağının sınır ihlali yüzünden düşürülmesinin ardından iki ülke arasında başlayan gerginlik, sadece Türk ürünlerinde değil dev mağaza zincirlerinde de kendini gösterdi. Bilindiği gibi Türk hazırgiyim firmaları Rusya'da şubeleri bulunan dünyanın önde gelen zincir markalarına büyük miktarda üretim yapıyor. Türk mallarının yanı sıra etiketinde ‘Made in Turkey' yazan bu ürünler de gümrükleri aşamıyor. Edinilen bilgiye göre söz konusu sıkıntı nedeniyle aralarında Zara, Mango, ve H&M gibi markaların da bulunduğu şirketler, Türk üreticilerini ziyaret ederek ya da yazı yazarak ‘Made in Turkey yazısı kalksın' teklifi götürdü.



SİPARİŞLERİ KAYDIRIYORLAR



Dev markalar sıkıntının sadece Türkiye'den Rusya'daki depolara değil, Avrupa ülkelerindeki merkez depolardan yapılan gönderimleri de kapsadığını ilettiler. Rusya Made in Turkey etiketli ürünlere sorun çıkardığı için Türkiye'den gelen ürünler depolarda birikmeye başlarken, sevkıyat iptalleri de gelmeye başladı. Bu yüzden mevcut siparişlerini bile kaydırma yolunu izlemeye başladılar. Ayrıca orta vadede Rusya'ya yönelik siparişlerin tamamını başka ülkelerde yaptırma yolunu izleyeceklerinin mesajlarını verdiler.








Etiketler: Rusya  Dan    Made  İn  Turkey  E  Ambargo    haber

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