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RUSYA'DAN KRİZ ÇIKARACAK İDDİA: ABD'DEN TERÖR BÖLGESİNE 20 ASKERİ ÜS!


Rusya'dan kriz çıkaracak iddia: ABD'den terör bölgesine 20 askeri üs!
Tarih : 01 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Rusya'dan Kriz Çıkaracak İddia: Abd'den Terör Bölgesine 20 Askeri Üs!(8/10)4

Suriye'de Türkiye'nin terör örgütüne karşı başlattığı operasyon devam ederken Rus basınından herkesi şoke edecek şok bir iddia geldi. Rusya Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye'de YPG tarafından kontrol edilen bölgede yaklaşık 20 askeri üs kurduğunu açıkladı.

ABD, 20'YE YAKIN ASKERİ ÜS KURDU

Russia Today'in haberine göre Rusya Güvenik Konseyi ABD'nin şimdiye kadar terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrol ettiği noktalarda 20'ye yakın askeri üs kurduğunu açıkladı.

RUSYA GÜVENLİK KONSEYİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de barış ve istikrarın geri dönüşü, Suriye krizine sürekli dış müdahaleler tarafından baltalanıyor" ifadesi yer aldı.

YPG'YE BİNLERCE TIR DOLUSU SİLAH YARDIMI YAPILDI

Terör örgütü DEAŞ'ı bölgeden çıkarmak için terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerle birlikte cephe kuran ABD, Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen Pentagon terör örgütüne binlerce TIR'dan oluşan silah yardımı yaptı.

41 GÜNDE 2 BİN 222 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde açıklama yapan TSK, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 222 olduğunu duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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