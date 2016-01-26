RUSYA'DAN KRİTİK SURİYE AÇIKLAMASI!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıllık basın toplantısında 2015'te takip edilen dış politikanın sonuçlarını değerlendiriyor.
Lavrov'un konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:
'BMGK'NIN DAİMİ ÜYESİ OLARAK SURİYE KRİZİNE DAHİL OLMA HAKKIMIZI KULLANDIK'
* Rusya'nın Suriye'de hava operasyonlarına başlaması bu ülkedeki durum için bir dönüm noktası oldu.
* Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve dünyanın en büyük ülkelerinden biri olarak Suriye krizine dahil olma hakkını kullandı.
* Terörizmi yalnızca askeri yöntemle yenemezsiniz, bunun için bazı siyasi ve ekonomik önlemler de almak gerek.
* Rusya İran'ın nükleer programıyla ilgili durumun normalleşmesine yönelik tüm adımları memnuniyetle karşılıyor ve bu konuya dair görüşmeleri aktif olarak izliyor.
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