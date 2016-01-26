

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıllık basın toplantısında 2015'te takip edilen dış politikanın sonuçlarını değerlendiriyor.







Lavrov'un konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:







'BMGK'NIN DAİMİ ÜYESİ OLARAK SURİYE KRİZİNE DAHİL OLMA HAKKIMIZI KULLANDIK'







* Rusya'nın Suriye'de hava operasyonlarına başlaması bu ülkedeki durum için bir dönüm noktası oldu.







* Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve dünyanın en büyük ülkelerinden biri olarak Suriye krizine dahil olma hakkını kullandı.







* Terörizmi yalnızca askeri yöntemle yenemezsiniz, bunun için bazı siyasi ve ekonomik önlemler de almak gerek.







* Rusya İran'ın nükleer programıyla ilgili durumun normalleşmesine yönelik tüm adımları memnuniyetle karşılıyor ve bu konuya dair görüşmeleri aktif olarak izliyor.