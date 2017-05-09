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rusya'dan kızıl meydan'da gövde gösterisi! füzeler ilk kez...

RUSYA'DAN KIZIL MEYDAN'DA GÖVDE GÖSTERİSİ! FÜZELER İLK KEZ...

Zafer Günü'nde II. Dünya Savaşı'nın bitişini kutlayan Rusya, Pantsir-s1 ve Tor füzelerini ilk kez törene dahil etti. Kızıl Meydan'da 10 bin asker yürürken, Putin "Rus silahlı kuvvetleri, her türlü tehdidi geri püskürtme gücüne sahip" dedi.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 14:45
Puan Ver : Rusya'dan Kızıl Meydan'da Gövde Gösterisi! Füzeler İlk Kez...(7/10)5


Rusya, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesini bugün dev törenlerle kutladı.



Rus ordusu Nazilerin yenilmesinin 72'inci yılında başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da gövde gösterisi yaparken, objektifler Rusya lideri Vladimir Putin ve Başbakan Dimitry Medvedev üzerindeydi.



Törende kürsüye çıkan Putin, "Savaş milyonların hayatına neden oldu. Ancak Nazizm'in kanlı politikası Sovyetler Birliği sayesinde sona erdi. Hayır, hiçbir zaman, Rusya halkını köleleştirecek hiçbir güç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Avrupa ve tüm dünyanın özgürlüğü bizim babalarımız ve dedelerimiz sayesinde kazanıldı. Rus silahlı kuvvetleri, her türlü tehdidi geri püskürtme gücüne sahip" dedi.



Meçhul Asker Anıtı'na karanfil bırakan Putin, savaş gazilerinin ellerini sıktı.



Zafer Günü'nde askerler, zırhlı araçlar, tanklar Kızıl Meydan'ı dolduran Rusların alkışları arasında geçiş yaptı. Törende S-400, İskender, Pantsir-s1 ve Tor füze sistemleri de yer aldı.



 



kaynak:milliyet








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