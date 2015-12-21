Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Türk F-16'ları tarafından düşürülen Su-24 uçağının kara kutusundan elde edilen veriler hakkında açıklama yaptı.Açıklamada Suriye sınırında düşürülen uçağın karakutusunda bulunan 16 çipten 13'ünün hasarlı olduğu belirtildi.



İnceleme komisyonu kara kutunun içindeki 16 çipten 13'ünün imha olduğunu, üçünün de hasarlı olduğunu belirledi.Yetkililer, karakutu içindeki verilerin okunmasının henüz mümkün görünmediğini kaydetti.







YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR







Açıklamayı yapan Rus yetkililer, "Karakutunun deşifre edilmesi uzun zaman alacak ve bunun yapılabilmesi bu alanda uzmanlaşmış için bilimsel kuruluşların yardımına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.