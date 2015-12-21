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rusya'dan karakutu açıklaması

RUSYA'DAN KARAKUTU AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Türk F-16'ları tarafından düşürülen Su-24 uçağının kara kutusundan elde edilen veriler hakkında açıklama yaptı.Açıklamada Suriye sınırında düşürülen uçağın karakutusunda bulunan 16 çipten 13'ünün hasarlı olduğu belirtildi.

Tarih : 21 Aralık 2015, 16:29
Puan Ver : Rusya'dan Karakutu Açıklaması(7/10)6


İnceleme komisyonu kara kutunun içindeki 16 çipten 13'ünün imha olduğunu, üçünün de hasarlı olduğunu belirledi.Yetkililer, karakutu içindeki verilerin okunmasının henüz mümkün görünmediğini kaydetti.





YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR



Açıklamayı yapan Rus yetkililer, "Karakutunun deşifre edilmesi uzun zaman alacak ve bunun yapılabilmesi bu alanda uzmanlaşmış için bilimsel kuruluşların yardımına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Rusya  Dan  Karakutu  Açıklaması    haber

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