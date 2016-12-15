

Rusya ve İran'ın Halep'teki ateşkes konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı ve ateşkesin bu sebeple sürekli ihlal edildiği iddia edildi.







El-Cezire, Rusya ve İran'ın ateşkes konusunda anlaşmazlık yaşadığını öne sürdü. İddiaya göre, Rusya, Halep'te ateşkesi bir kez daha ihlal eder ve konvoya ateş açarsa Esed rejimi ve İranlı milislere karşılık verme tehdidinde bulundu.







kaynak:yenişafak