RUSYA'DAN İRAN VE ESED REJİMİNE UYARI: SİZİ VURURUZ
Rusya ve İran'ın Halep'teki ateşkes konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı ve ateşkesin bu sebeple sürekli ihlal edildiği iddia edildi.
El-Cezire, Rusya ve İran'ın ateşkes konusunda anlaşmazlık yaşadığını öne sürdü. İddiaya göre, Rusya, Halep'te ateşkesi bir kez daha ihlal eder ve konvoya ateş açarsa Esed rejimi ve İranlı milislere karşılık verme tehdidinde bulundu.
kaynak:yenişafak
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