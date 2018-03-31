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Rusya'dan İngiltere'ye Misilleme: 50 Diplomat Daha Sınır Dışı Ediliyor
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RUSYA'DAN İNGİLTERE'YE MİSİLLEME: 50 DİPLOMAT DAHA SINIR DIŞI EDİLİYOR


Rusya'dan İngiltere'ye misilleme: 50 diplomat daha sınır dışı ediliyor
Tarih : 31 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : Rusya'dan İngiltere'ye Misilleme: 50 Diplomat Daha Sınır Dışı Ediliyor(10/10)6

Rusya ile İngiltere arasında yaşanan casus krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Moskova yönetimi, 50 İngiliz diplomatın daha ülkeden ayrılmasını istedi.

23 RUS DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

İngiltere'de eski Rus casusu Sergie Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinin ardından İngiltere, Rusya'yı olaydan sorumlu tutarak 23 Rus diplomat için sınır dışı kararı almıştı. Rusya da İngiltere'nin kararının ardından 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

50 İNGİLİZ DİPLOMAT DAHA SINIR DIŞI EDİLECEK

Rusya'nın 50 diplomat hakkında daha sınır dışı kararı vermesinina ardından, sınır dışı edilen İngiliz diplomatların sayısı 73'e çıkacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, kararın İngiltere'deki Rus diplomat sayısı ile Rusya'daki İngiliz diplomat sayısını eşitlemek için alındığını belirtti.

ÜLKEYİ TERK ETMESİ İÇİN BÜYÜKELÇİYE 1 AY SÜRE VERİLMİŞTİ

İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Laurie Bristow, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak karar kendisine iletildi ve diplomatların ülkeyi terk etmesi için 1 ay süre verildi.

Zaharova konuyla ilgili olarak, "Eşitlik istiyoruz. İngilizlerin, Ruslardan 50 fazla diplomatı var" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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