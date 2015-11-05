

Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev, 2 Ekim Cumartesi günü Hatay'ın Yayladığı bölgesinde Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının, bunu yapmaya mecbur kaldığını açıkladı.







AFP haber ajansının geçtiği habera göre Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Bondarev, “Uçağımız Suriye'nin kuzeyinde oldukça bulutlu bir havada muharebe misyonundaydı. Uçak Türkiye sınırı yakınlarından geçerken, ekipman, uçağın bir tür hava savunma sistemi tarafından hedef alındığını işaret eden alarm çaldı. Pilotun o an manevra yapıp yapmamaya karar vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla Türk hava sahasını "birazcık" ihlal etti. Biz de bu konuda açık şekilde bilgilendirme yaptık” ifadelerini kullandı.







Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, uçağın Su-30'un Hmeimim hava üssüne dönmek için dağlık ve ormanlık alan üzerinde manevra yaparken birkaç saniye için Türk hava sahasına girdiğini belirtmişti. Hmeimim hava üssünün Suriye-Türkiye sınırına 30 kilometre mesafede bulunduğunu kaydeden Konaşenkov, belirli iklim koşullarında piste girişin kuzeyden yapıldığını anlatmıştı.