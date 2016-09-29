RUSYA'DAN HALEP AÇIKLAMASI
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "(Halep'te) 48 saatlik insani mola teklifimiz masada duruyor ancak 7 günlük süreler bizim için kabul edilemez" dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin, Suriye'de iç savaşın devam etmesi durumunda Rusşehirlerinin saldırılara maruz kalabileceği yönündeki açıklamasını "terörizme destek" olarak nitelendirdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar