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rusya'dan gövde gösterisi!

RUSYA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ!

Rusya 9 Mayıs'ta kutlayacağı Zafer günü etkinliği için prova yaptı. Provalar kapsamında Rus tankları Kızıl Meydan'a indi.

Tarih : 28 Nisan 2017, 09:50
Puan Ver : Rusya'dan Gövde Gösterisi!(10/10)7


Rus ordusunun askeri arçları 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Günü etkinlikleri için prova yaptı. Moskova'da meydana taşınan Rus tankları, zırhlı personel taşıyıcılar ve S-400 füze sistemleri Kızıl Meydan'a yerleştirildi.Zırhlı araçlar Tverskaya Caddesinden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.Rus ordusunun silahlarını sergilediği kutlamalar adeta gövde gösterisine dönüştü. Rusya, 9 Mayıs'ta 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 72. yılını kutlayacak.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Rusya  Dan  Gövde  Gösterisi    haber

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