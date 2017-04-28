RUSYA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ!
Rusya 9 Mayıs'ta kutlayacağı Zafer günü etkinliği için prova yaptı. Provalar kapsamında Rus tankları Kızıl Meydan'a indi.
Rus ordusunun askeri arçları 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Günü etkinlikleri için prova yaptı. Moskova'da meydana taşınan Rus tankları, zırhlı personel taşıyıcılar ve S-400 füze sistemleri Kızıl Meydan'a yerleştirildi.Zırhlı araçlar Tverskaya Caddesinden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.Rus ordusunun silahlarını sergilediği kutlamalar adeta gövde gösterisine dönüştü. Rusya, 9 Mayıs'ta 1945 yılında Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 72. yılını kutlayacak.
kaynak:hürriyet
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