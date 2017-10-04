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Rusya'dan Gerilime Yol Açacak İddia: ABD, Suriye'de DEAŞ'ı Destekliyor

RUSYA'DAN GERİLİME YOL AÇACAK İDDİA: ABD, SURİYE'DE DEAŞ'I DESTEKLİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, ABD'nin Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere terör gruplarını desteklediğini söyledi.

Tarih : 04 Ekim 2017, 21:40
Puan Ver : Rusya'dan Gerilime Yol Açacak İddia: Abd, Suriye'de Deaş'ı Destekliyor(8/10)4

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, ABD'nin Suriye'de terörist gruplara destek verdiğini ve bunun ülkedeki teröristlerin yok edilmesinin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

"SALDIRILARIN TÜMÜ ABD'NİN KONUŞLANDIĞI BÖLGEDEN GELİYOR"

Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de Beşar Esad rejimi güçlerine yönelik saldırı düzenleyen teröristlerin birçoğunun, Amerikalı birliklerin konuşlandığı bölgelerden geldiğini iddia etti.

Bölgedeki saldırıların arasında tek bir bağlantı olduğunu savunan Konaşenkov, "Bu saldırıların tümü, Suriye-Ürdün sınırındaki, ABD birliklerinin konuşlandığı el Tanf'tan geliyor." ifadelerini kullandı."ABD, TERÖRÜN YOK EDİLMESİNİN ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGEL"

Konaşenkov, Suriye'de DEAŞ'la mücadelede en büyük engelin, terör örgütünün askeri kapasitesiyle ilgili olmadığını savunarak, "ABD'nin Suriye'de terörist gruplara verdiği destek, ülkedeki teröristlerin yok edilmesinin önündeki en büyük engel." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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